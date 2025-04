Stand: 11.04.2025 11:04 Uhr Delmenhorst: Regionalbahn fährt gegen Betonstücke auf Gleisen

Auf der Bahnstrecke von Bremen nach Oldenburg ist eine Regionalbahn mit Betonstücken kollidiert. Die Bundespolizei geht davon aus, dass jemand diese zuvor auf die Gleise gelegt hatte. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei bereits am Mittwoch bei Delmenhorst, teilt die Polizei am Freitag mit. Nach der Kollision brachte der Lokführer den Zug durch eine Schnellbremsung zum Stehen. Bei einer Überprüfung vor Ort fand die Bundespolizei dann die Betonstücke. Die Bahn wurde durch den Zusammenstoß beschädigt, von den rund 200 Reisenden im Zug wurde laut Polizei niemand verletzt. Diese ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Die Strecke musste für knapp zwei Stunden gesperrt werden, 18 Züge kamen aufgrund des Vorfalls verspätet an. Neben strafrechtlichen Konsequenzen drohen den möglichen Tätern auch Zivilklagen durch die Verkehrsunternehmen.

