Stand: 02.07.2024 09:10 Uhr Stadt Delmenhorst bekommt neue Hochleistungssirenen

In Delmenhorst werden am Dienstag neue Hochleistungssirenen errichtet, die auch Durchsagen abgeben können. Die Stadt will damit nach eigenen Angaben erreichen, dass die Menschen neben Warnapps auf dem Smartphone und Durchsagen in Radio und Fernsehen besser vor Katastrophen gewarnt werden. Das Land Niedersachsen fördert den Ausbau der Sirenen-Infrastruktur auch in diesem Jahr mit einer Millionen-Summe. Sirenen gibt es unter anderem im Raum Osnabrück, in den Städten Salzgitter, Hannover und Wolfsburg und in den Kreisen Göttingen, Harburg, im Emsland, in der Wesermarsch und in der Grafschaft Bentheim.

