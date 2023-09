Stand: 14.09.2023 08:49 Uhr Warntag: 240 Sirenen heulen vom Emsland bis ins Osnabrücker Land

Zahlreiche Kommunen in den Landkreisen Osnabrück, Emsland und der Grafschaft Bentheim beteiligen sich heutigen bundesweiten Warntag. Planmäßig werden ab 11 Uhr rund 240 Sirenen heulen. Der Landkreis Osnabrück testet gut 100 Sirenen in 16 Städten und Gemeinden - von Bramsche bis Glandorf, von Hasbergen bis Melle. Auch die Stadt Osnabrück hat inzwischen nachgezogen. Nach Angaben der Verantwortlichen fehlen ein paar Anlagen zwar noch. Sie hoffen aber, dass schon bald alle 27 neuen Sirenen installiert und betriebsbereit sind. Im Emsland kommen noch rund 90 alte Sirenen zum Einsatz, die nur bei einem Feueralarm zu hören sind. Sie sollen später durch neue ersetzt werden, die digital gesteuert werden können. In rund zwei Jahren soll es im Emsland 270 solcher Sirenen geben. Das Projekt kostet insgesamt gut 6,6 Millionen Euro.

