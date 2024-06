Stand: 20.06.2024 10:32 Uhr Für Extremwetter und Katastrophen: Garbsen bekommt neue Sirenen

Die Stadt Garbsen (Region Hannover) modernisiert aktuell ihr Sirenenwarnnetz. An insgesamt 20 Standorten wurden in den vergangenen Wochen neue Anlagen aufgestellt. Das hat die Stadt mitgeteilt. Schon in Kürze soll das neue flächendeckende Sirenenwarnnetz voll einsatzbereit sein. "Die tragische Flutkatastrophe im Ahrtal im Sommer 2021, aber auch die aktuellen Flutereignisse in Süddeutschland vor wenigen Wochen haben die Erfordernis einer schnellen Warnung der Bevölkerung noch einmal verdeutlicht", sagte Garbsens Bürgermeister Claudio Provenzano (SPD). Die Sirenen sollen der Stadt zufolge zur schnellen Warnung bei besonderen Gefahrenlagen zum Einsatz kommen, etwa bei Gefahrgut-Unfällen, Großbränden und Extremwetter-Ereignissen.

