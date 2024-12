Stand: 14.12.2024 18:38 Uhr Spuren gezielt vernichtet? Ausgebranntes Auto entdeckt

In Kirchlinteln ist am Freitagmorgen ein ausgebranntes Auto gefunden worden, wie die Polizei mitteilte. Den Beamten zufolge bestehen Anhaltspunkte dafür, dass das Auto für Straftaten genutzt worden sein könnte. Wegen der Auffindesituation und aufgrund der Spurensicherung ergebe sich der Verdacht, "dass der Pkw vollständig zerstört werden sollte, um Spuren zu vernichten". Der Wagen habe sich im Bereich Holtumer Moor, in der Straße "Zu den Kötnerwiesen" befunden. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Brand, dem Abstelldatum oder dem Fahrzeug machen können, sich unter der Telefonnummer (04231) 8060 zu melden.

