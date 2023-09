Stand: 05.09.2023 17:11 Uhr Spieler und Trainer nach Fußballspiel rassistisch beleidigt

Bei einem Fußballspiel in der Regionalliga sind am vergangenen Samstag in Lohne Spieler und Trainer der Gastmannschaft rassistisch beleidigt worden. Der Vorfall ereignete sich nach Abpfiff zwischen 19.50 und 20.05 Uhr, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Demnach wurden Spieler und Trainer von Phönix Lübeck aus dem Publikum heraus rassistisch beleidigt. Der Gastgeber Blau-Weiß Lohne erstattete demnach Anzeige gegen Unbekannt. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Hinweise werden bei der Polizei Lohne unter Telefon (04442) 80 84 60 oder bei der Polizei Cloppenburg unter Telefon (04471) 18 600 entgegengenommen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 05.09.2023 | 06:30 Uhr