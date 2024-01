Stand: 22.01.2024 11:45 Uhr Solidaritätsbesuch in jüdischer Gemeinde Oldenburg

Nach den Terror-Anschlägen der Hamas auf Israel Anfang Oktober und der zunehmenden antisemitischen Stimmung in Deutschland haben Landtagsabgeordnete, Landräte und Oberbürgermeister aus dem Nordwesten die Jüdische Gemeinde zu Oldenburg besucht. Am Sonntag sicherten sie der Gemeinde ihre Unterstützung und eine vertiefte Zusammenarbeit zu. Außerdem sprachen sie mit dem Gemeindevorstand und Rabbinerin Alina Treiger über die Sicherheitslage der Gemeinde und wie wichtig schulische Bildung sei, um Antisemitismus gar nicht erst entstehen zu lassen. Der Beauftragte für den interreligiösen Dialog im Landkreis Friesland, Bruder Franziskus vom Rogate-Kloster in Wilhelmshaven, hatte den Besuch der Synagoge organisiert.

