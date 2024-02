Stand: 26.02.2024 08:06 Uhr Sofa-Brand in Barnstorf: 72-Jähriger stirbt in seiner Wohnung

Ein Mann ist bei einem Feuer in Barnstorf (Landkreis Diepholz) in der Nacht zu Montag ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei war ein Sofa in Brand geraten und hatte die Wohnung komplett verqualmt. Der 72-Jährige atmete Rauchgas ein. Dadurch sei er so schwer verletzt worden, dass er noch vor Ort starb, so die Polizei. Die Feuerwehr war gegen Mitternacht zu dem Mehrfamilienhaus gerufen worden. Laut Polizei fanden die Einsatzkräfte den Mann im Bett liegend. Sie brachten ihn nach draußen und versuchten ihn zu retten - vergeblich. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Die Brandursache ist noch unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 26.02.2024 | 07:30 Uhr