Stand: 02.01.2025 16:08 Uhr Silvesterfeier: 48-Jähriger mit Hammer angegriffen

Ein 27-Jähriger ist in Bremerhaven wegen versuchten Totschlags festgenommen worden und sitzt nun in Untersuchungshaft. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann mit einem 48-jährigen Bekannten zusammen Silvester gefeiert, dessen Wohnung aber wegen eines Streits verlassen. Am frühen Morgen kehrte er nach Polizeiangaben zurück - und schlug mit einem mitgebrachten Hammer und weiteren Gegenständen auf den 48-Jährigen ein. Nachdem ein Zeuge die Polizei verständigt hatte, konnte der mutmaßliche Angreifer festgenommen werden. Der Angegriffene musste im Krankenhaus behandelt werden, Lebensgefahr bestand laut Polizei nicht.

