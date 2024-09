Stand: 13.09.2024 16:59 Uhr Siebenjährige am Auge verletzt - Polizei sucht Radfahrer

Nach einem Unfall in Osterholz-Scharmbeck (Landkreis Osterholz) sucht die Polizei weiter nach einem unbekannten Radfahrer. Er soll am 4. September so mit einem siebenjährigen Mädchen zusammengestoßen sein, dass es bleibende Schäden am Auge erlitt. "Ich appelliere dringend an den Fahrradfahrer, sich bei der Polizei zu melden und zur Aufklärung des Unfalls beizutragen", sagte der Leiter der Polizei Osterholz, Patrick Hublitz, am Freitag. Der gesuchte Mann ist nach Angaben der Beamten circa 1,80 bis 1,90 Meter groß, hat eine schlanke sportliche Figur, trug einen dunklen Helm und war auf einem dunklen Fahrrad unterwegs. Den Radfahrer und weitere Zeugen ruft die Polizei in Osterholz dazu auf, sich unter der Telefonnummer (04791) 307-0 zu melden.

