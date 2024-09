Stand: 09.09.2024 11:31 Uhr Sexualisierte Gewalt in Kirche: Missbrauch auch in Jever?

Die Evangelisch-reformierte Kirche mit Sitz in Leer überprüft derzeit die Dienstzeit eines inzwischen verstorbenen Pfarrers. Nach Angaben der Kirchenpräsidentin Susanne Bei der Wieden geht es um Vorwürfe sexualisierter Gewalt. Namentlich genannt wird Pfarrer Friedrich B. Er war von 1956 bis 1972 in der Evangelisch-reformierten Kirche in den Gemeinden Dykhausen/Neustadtgödens bei Jever (Landkreis Friesland) und in Lüneburg tätig. Bisher hätten sich keine Anhaltspunkte für mögliche Verfehlungen ergeben, sagt Bei der Wieden. Man wolle aber mögliche Fälle aufarbeiten. Zuvor hatte sich die Lippische Landeskirche mit Sitz in Detmold in Nordrhein-Westfalen dazu geäußert. Dort war der beschuldigte Pfarrer von 1972 bis 1984 tätig. Die Evangelisch-reformierte Kirche in Leer bittet mögliche Betroffene sich unter der Telefonnummer (0491) 91 98 199 oder per E-Mail zu melden.

