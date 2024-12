Stand: 04.12.2024 16:11 Uhr Seniorenpaar zu Hause ausgeraubt und schwer verletzt

In der Nacht zu Mittwoch sind vier Männer in das Wohnhaus eines Seniorenpaares in Hagen im Bremischen (Landkreis Cuxhaven) eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, haben sie das Haus gegen 2.30 Uhr durchsucht und dabei einen 86-jährigen Mann und eine 83-jährige Frau angegriffen. Die beiden Senioren wurden später laut Polizei schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Die mutmaßlichen Täter seien mit Bargeld und Wertgegenständen geflüchtet. Die Polizei habe die vier Männer schließlich an der A27 in Bremen vorläufig festgenommen. Drei der Tatverdächtigen im Alter zwischen 23 und 47 Jahren kommen den Angaben nach aus Verden, einer aus Achim. Im Zuge der Ermittlungen prüfe die Polizei auch Zusammenhänge zu ähnlichen Straftaten.

