Seltener Anblick in der Nordsee: Buckelwal vor Norderney gesichtet Stand: 16.07.2024 11:01 Uhr Seit mehreren Wochen sorgt ein junger Buckelwal vor der ostfriesischen Küste für Aufsehen. Nach Baltrum und Langeoog wurde der fast 15 Meter lange Wal nun vor Norderney entdeckt.

Am Montagabend wurde das Tier in den Strömungsrinnen zwischen Juist und dem Weststrand von Norderney gesichert - und ließ zahlreiche Touristen für Aufnahmen zum Handy greifen, wie ein Reporter des NDR Niedersachsen berichtet. Rund eineinhalb Stunden war der Wal zu sehen, unter anderem im tieferen Wasser zwischen Hafen und Weststrand von Norderney. Dort habe das Tier vermutlich den Fischstrom mit der einsetzenden Ebbe abgepasst, um sich satt zu essen, sagte Walexpertin Thea Hamm von der Nationalparkverwaltung dem NDR Niedersachsen.

Videos 2 Min Nordsee: Buckelwal vor der Insel Baltrum gesichtet (11.07.2024) Nach Angaben von Experten handelt es sich um ein Jungtier. Es sei auf seiner Atlantik-Wanderung durch die Nordsee. 2 Min

Wal Ende Juni vor Baltrum gesichtet

Bereits Ende Juni war der Wal in der Nordsee entdeckt worden - die Besatzung eines Vermessungsschiffes fotografierte ihn vor Baltrum. Dass das Tier sich immer noch nahe der ostfriesischen Küste aufhalte, sei ungewöhnlich, sagte Hamm. Sie geht davon aus, dass der Wal, dessen Geschlecht weiter unklar ist, sich auf Wanderschaft befindet und vermutlich auf dem Weg von den Kapverden zum Nordmeer eine andere Route genommen hat.

Kann Buckelwal im Wattenmeer stranden?

Sichtungen des bis zu 30 Tonnen schweren Buckelwals gelten vor der deutschen Küste als selten - allerdings wurde erst im Frühjahr mehrfach ein Buckelwal in der Ostsee entdeckt. Die Tiere leben in polaren Meeren und ziehen zum Kalben bis in tropische Gewässer. Vor der ostfriesischen Küste wurde der Wal bislang immer nur in tiefen Prielen und in Seegatten gesehen. Experten gehen nicht davon aus, dass der Wal stranden könnte. Gefährlich werden könnte dem Jungtier jedoch eine Kollision mit Schiffen oder ein Verheddern in Fischernetzen, hieß es. Vor der niederländischen Küste war im Jahr 2012 ein Buckelwal auf einer Sandbank vor der Insel Texel im flachen Wattenmeer gestrandet. Trotz aller Rettungsbemühungen starb der rund zwölf Meter große Wal.

