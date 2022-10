Stand: 06.10.2022 12:00 Uhr Seehunde aus Bronze in Wilhelmshaven gestohlen

Unbekannte haben in Wilhelmshaven eine Skulptur von zwei Seehunden gestohlen. Die Bronze stand zuvor viele Jahre auf dem Bismarckplatz und hat einen Wert im mittleren fünfstelligen Bereich, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen seien für den Diebstahl ein Auto und mindestens vier Personen nötig gewesen, weil die Skulptur so schwer sei. Die Bronze habe sich auf einer Palette auf einem Betriebshof befunden und sei dort zwischen Juli und September gestohlen worden. Bürgerinnen und Bürger, die Angaben zum Verbleib oder zum Tathergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wilhelmshaven unter (04421) 94 20 zu melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 06.10.2022 | 13:30 Uhr