Stand: 14.05.2023 18:30 Uhr Sechsköpfige Familie aus brennender Schule gerettet

Bei einem Brand am Sonntag in einer Grundschule in Stadland (Landkreis Wesermarsch) sind insgesamt acht Menschen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, konnte die Feuerwehr eine sechsköpfige Familie, die in der Dachwohnung der Grundschule im Ortsteil Schwei lebte, aus dem brennenden Gebäude retten. Unter den Geretteten sei auch ein zweijähriges Kind gewesen. Die Familie sowie zwei Feuerwehrleute seien bei den Löscharbeiten leicht verletzt worden, sie kamen zeitweilig in ein Krankenhaus. Da die Dachgeschosswohnung nicht mehr bewohnbar sei, habe man die Familie laut Polizei in einer Notunterkunft untergebracht. Über die Brandursache sowie die Höhe des Schadens machte die Polizei keine Angaben.

VIDEO: Landkreis Wesermarsch: Feuerwehr rettet Kind aus brennendem Haus (1 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 15.05.2023 | 06:30 Uhr