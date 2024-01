Stand: 24.01.2024 16:04 Uhr Schwimmkran soll gestrandete Spiekeroog-Fähre ins Wasser heben

Die bei Sturmtief "Zoltan" auf einem Parkplatz in Neuharlingersiel gestrandete Fähre "Spiekeroog IV" soll im Februar geborgen werden. Der Auftrag für die Bergung ist laut Geschäftsleitung des Nordseebades Spiekeroog erteilt worden. Die rund 336 Tonnen schwere Fracht- und Personenfähre hatte sich kurz vor Weihnachten im Sturm von ihren Leinen losgerissen und war auf eine überflutete Parkplatzfläche im Außerdeichsbereich getrieben worden. Ein Unternehmen aus Hamburg will die Fähre nun mit Hilfe von Luftkissen anheben, dann Schwerlastmodule unterschieben, mit deren Hilfe sie zurück an die Kaimauer rollen kann. Dort soll dann ein Schwimmkran die "Spiekeroog IV" wieder zurück ins Hafenbecken heben. Dabei werden Sachverständige den Unterboden daraufhin untersuchen, ob der Schiffsrumpf beim Ausflug an Land Schaden genommen hat.

