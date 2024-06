Stand: 05.06.2024 16:32 Uhr Schwester mit Messer getötet: 24-Jähriger muss lebenslang in Haft

Das Landgericht Bremen hat am Mittwoch einen 24 Jahre alten Mann wegen Mordes an dessen Schwester zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Die Vorsitzende Richterin sah das Mordmerkmal "niedriger Beweggrund" als erwiesen an. Der Mann habe gedacht, seine 23 Jahre alte Schwester umbringen zu müssen, um vermeintlich seine Ehre und die Familienehre wiederherzustellen. Allerdings bezeichnete sie den Begriff "Ehrenmord" als unpassend, weil er ein ehrenhaftes Motiv suggeriere. Vielmehr müsse man von "Kontrollmord" sprechen. Auch der Begriff Femizid sei angebracht, weil das Opfer getötet wurde, weil es eine Frau war. Eine besondere Schwere der Schuld erkannte die Richterin nicht. Der 24-Jährige hat im vergangenen Dezember in Bremen seine Schwester mit einem Küchenmesser erstochen. Die Tat hatte der Angeklagte während des Prozesses gestanden. Er hatte angegeben, während der Tat berauscht gewesen zu sein.

