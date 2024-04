Stand: 17.04.2024 07:34 Uhr Schwester getötet? Mordprozess gegen 24-Jährigen beginnt

Ein 24-Jähriger muss sich ab Mittwoch vor dem Landgericht Bremen wegen Mordes verantworten. Der Mann soll im vergangenen Dezember seine 23 Jahre alte Schwester erstochen haben, um vermeintlich seine Ehre wiederherzustellen. Wie das Bremer Landgericht mitteilt, soll der westliche Lebensstil seiner Schwester nicht in sein Weltbild gepasst haben. Mit einem Küchenmesser habe er dann mehrfach auf die Frau in ihrer Wohnung eingestochen. Sie wurde unter anderem an der Lunge und am Herzen verletzt und verstarb noch am Tatort. Ein Urteil im Prozess in Bremen könnte Ende Mai fallen.

