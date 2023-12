Stand: 11.12.2023 12:03 Uhr Eigene Schwester getötet? 24-Jähriger in Untersuchungshaft

Die Polizei hat am Sonntag einen 24-Jährigen in Bremen festgenommen, der seine jüngere Schwester getötet haben soll. Er wurde einem Haftrichter vorgeführt und befindet sich nun in Untersuchungshaft, wie ein Sprecher der Bremer Staatsanwaltschaft am Montag sagte. Nach Polizeiangaben soll der Mann am Samstag kurz vor Mitternacht selbst bei der Polizei angerufen und gesagt haben, er habe seiner Schwester etwas angetan. Die Beamten fanden die leblose Frau in einer Wohnung. Die 23-Jährige starb trotz Wiederbelebungsversuchen. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, wurde das Opfer mittlerweile obduziert, die Mordkommission ermittelt wegen eines Tötungsdelikts. Während der Tat am späten Samstagabend sollen auch weitere Familienangehörige in der Wohnung gewesen sein, die von der Polizei befragt wurden.

