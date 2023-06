Stand: 08.06.2023 18:07 Uhr Schwerer Unfall mit Oldtimer - 80.000 Euro Schaden

Der Fahrer eines Oldtimers ist in Stadland im Landkreis Wesermarsch bei einem Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt worden. Der 60-Jährige war am Mittwoch laut Polizei mit seinem Lloyd-Oldtimer in Stadland-Augustgroden unterwegs. Im Auto saß auch eine 40-jährige Beifahrerin. Als der Oldtimer-Fahrer nach links in eine Grundstückszufahrt abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit einen Kleintransporter, der den Lloyd gerade überholen wollte. Der 60-Jährige wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Er kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Seine Beifahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Der 20-jährige Unfallverursacher wurde leicht verletzt in eine Klinik gebracht. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 80.000 Euro.

