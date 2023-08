Stand: 07.08.2023 07:12 Uhr Schwerer Unfall in Moordorf: Rollerfahrer kommt ums Leben

Bei einem Unfall in Moordorf im Landkreis Aurich ist am Sonntagnachmittag ein 64-jähriger Rollerfahrer ums Leben gekommen. Ein 74-jähriger Autofahrer hatte den Rollerfahrer um kurz vor 16 Uhr beim Abbiegen übersehen und ihm die Vorfahrt genommen, teilte die Polizei mit. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei wurde der Rollerfahrer so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort verstarb, hieß es. Der Autofahrer erlitt einen Schock.

