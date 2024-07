Stand: 25.07.2024 09:28 Uhr Schwerer Unfall auf der A1: Auto überschlägt sich mehrmals

Auf der Autobahn 1 bei Wildeshausen (Landkreis Oldenburg) sind am späten Mittwochabend zwei Fahrzeuge in einer Baustelle miteinander kollidiert. Laut Polizei wollte eine 40-jährige Autofahrerin einem Lkw ermöglichen, auf die Autobahn aufzufahren und wechselte dafür die Spur. Dabei stoß sie mit dem Auto eines 24-Jährigen zusammen. Dieses überschlug sich bei dem Zusammenstoß mehrmals und blieb auf dem Dach liegen. Als die Feuerwehr eintraf, stellte sich heraus, dass keine Beteiligten in ihren Fahrzeugen eingeklemmt oder schwer verletzt waren. Der 24-jährige Fahrer des zweiten Wagens und seine drei Mitfahrer im Alter von 18, 21 und 24 Jahren erlitten nur leichte Verletzungen. Die 40-jährige Autofahrerin und ihre beiden Kinder blieben unverletzt.

