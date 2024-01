Schwerer Unfall auf B210: Vier Personen verletzt in Kliniken Stand: 06.01.2024 15:14 Uhr Im Landkreis Friesland hat sich am Samstagvormittag auf der Bundesstraße 210 bei Jever ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Vier Personen kamen mit Verletzungen in Krankenhäuser.

Gegen 12.15 Uhr waren zwischen den Abfahrten Jever-Zentrum und Jever-Ost drei Fahrzeuge ineinander gefahren. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der mutmaßliche Unfallverursacher in Richtung Wilhelmshaven unterwegs, als das Fahrzeug mit einem Auto im Gegenverkehr kollidierte, wie ein Sprecher dem NDR in Niedersachsen sagte. Laut Feuerwehr Jever waren neun Personen in den Unfall verwickelt. Sieben von ihnen hätten Verletzungen erlitten. Vier Personen wurden zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Zunächst sei die Lage mit den Verletzten unklar gewesen, sagte Joachim Helmerichs, Ortsbrandmeister der Freiwilligen Feuerwehr Jever. Die B210 war für etwas mehr als eineinhalb Stunden gesperrt.

Pferd wird bei dem Unfall leicht verletzt

Unter anderem war ein Auto mit einem Pferdetransportanhänger in den Unfall involviert. Dem Ortsbrandmeister zufolge hat das Pferd in dem Anhänger leichte Verletzungen erlitten. "Wir haben den Tierarzt angefordert, das Pferd wird betreut", sagte Helmerichs. Feuerwehrleute zogen den Anhänger samt Pferd von der Straße. Ein Tierarzt aus dem Landkreis kümmerte sich schließlich um das Tier.

