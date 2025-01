Sturmböen: Fähren nach Wangerooge und Spiekeroog ausgefallen Stand: 06.01.2025 19:00 Uhr Wegen vorhergesagter Sturmböen ist am Montag keine Fähre nach Wangerooge (Landkreis Friesland) gefahren. Der Wetterdienst hatte schwere Sturmböen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 110 Stundenkilometern angekündigt.

Auch von der Insel auf das Festland war der Fährbetrieb eingeschränkt, wie die Deutsche Bahn als Betreiberin mitteilte. Die Verbindung am späten Nachmittag vom Wangerooger Bahnhof fiel ebenfalls aus. Die Fähre nach Spiekeroog um 16.45 Uhr und die ab Spiekeroog um 18 Uhr entfielen am Montag ebenfalls. Bereits gekaufte Karten konnten umgebucht werden.

Schwere Gewitter und orkanartige Böen

Am Abend und in der Nacht zu Dienstag soll der Wind nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) nachlassen. Allerdings seien dann an der Nordsee noch einzelne schwere Gewitter zum Teil mit Graupel und orkanartigen Böen möglich, heißt es von den Wetterexperten. In Niedersachsen ist es laut den Meteorologen größtenteils stark bewölkt und es kann Schauer geben - im Bergland könnte es zum Teil schneien. Dabei kühlt es auch wieder ab - die Tiefstwerte liegen demnach bei 4 Grad Celsius, im Harz bei bis zu -1 Grad Celsius.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 06.01.2025 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Öffentlicher Nahverkehr