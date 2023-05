Stand: 25.05.2023 08:08 Uhr Schülerwettbewerb: Preise gehen nach Oldenburg und Rastede

Beim bundesweiten Schülerwettbewerb "econo=me“ haben Schulen in Oldenburg und Rastede wichtige Preise gewonnen. Thema war in diesem Jahr der Begriff "Inflation". Den ersten Platz für die Sekundarstufe I erhalten sieben Schülerinnen und Schüler der achten Klassen des Oldenburger Herbartgymnasiums. Sie hatten ein Erklärvideo mit dem Titel "Inflation - was geht mich das an?" gedreht. Drei Schülerinnen der Gesamtschule Rastede aus dem neunten Jahrgang belegten Platz vier. Sie hatten ebenfalls ein Video gedreht: Es heißt "Erklärvideo Explain_it". Ausrichter des jährlichen Wettbewerbs ist die gemeinnützige Flossbach von Storch Stiftung, die Wirtschafts- und Finanzbildung fördert. Ziel ist es, das Verständnis für wirtschaftliche Zusammenhänge in der Gesellschaft, insbesondere auch bei Jugendlichen, zu stärken.

