Stand: 08.01.2023 13:23 Uhr Schortens: Leere Mülltonne verletzt Jugendlichen

Zu einem nicht alltäglichen Unfall ist es bereits am Dienstag in Schortens im Landkreis Friesland gekommen: Eine leere Mülltonne hat einen 15-jährigen Jugendlichen verletzt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, leerte ein Entsorgungsfahrzeug Mülltonnen entlang dem Neumannsweg in Schortens, als der junge Mann zu Fuß vorbeiging. Als die Tonne wieder abgestellt wurde, prallte der 15-Jährige dagegen, stürzte und verletzte sich dabei. Er kam zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Gegen den Fahrer des Müllwagens wird nach Auskunft der Polizei wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Die genauen Umstände des Vorfalls müssten aber noch ermittelt werden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 08.01.2023 | 15:00 Uhr