Stand: 19.01.2023 06:57 Uhr Schon wieder Wechsel bei Cewe in Oldenburg

Beim Oldenburger Fotodienstleister Cewe gibt es einen weiteren Wechsel in einer zentralen Position. Neuer Aufsichtsratsvorsitzender wird Frank Zweigle. Zweigle ist seit 1990 im Vertrieb tätig und war bereits von 2009 bis 2021 Cewe-Vorstandsmitglied. Er folgt Otto Korte, der seit 2012 Vorsitzender des Aufsichtsrates war. Bereits im Dezember gab es einen Wechsel in der Führung. Auf Vorstandschef Christian Friege folgt zum 1. März die Managerin Yvonne Rostock. Dem Wechsel war ein mehr oder weniger offener Machtkampf an der Spitze vorausgegangen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 19.01.2023 | 07:30 Uhr