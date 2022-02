Scholz kündigt Bau von LNG-Terminal in Wilhelmshaven an Stand: 27.02.2022 12:21 Uhr Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat als Reaktion auf den Ukraine-Krieg den schnellen Bau von zwei Terminals für Flüssigerdgas (LNG) angekündigt. Als Standorte nannte er Wilhelmshaven und Brunsbüttel.

Mit dem Milliarden-Projekt solle die Abhängigkeit Deutschlands von russischem Erdgas verringert werden. Ein LNG-Terminal, in dem heute Gas ankomme, könne morgen auch grünen Wasserstoff aufnehmen, sagte Scholz am Sonntag im Bundestag. In der EU gibt es zwar bereits etliche Terminals für Flüssigerdgas, das etwa aus den USA oder Katar kommt - aber bisher kein eigenes in Deutschland. Scholz teilte außerdem mit, dass die Bundesregierung beschlossen habe, die Speichermenge an Erdgas um zwei Milliarden Kubikmeter zu erhöhen. Zudem solle, rückgekoppelt mit der EU, zusätzliches Erdgas auf den Weltmärkten erworben werden.

VIDEO: Flüssiges Erdgas - was ist eigentlich LNG? (4 Min)

Auch Habeck will Bau von LNG-Terminal vorantreiben

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hatte zuvor schon angekündigt, den Bau eines eigenen deutschen LNG-Terminals vorantreiben zu wollen. In einem Papier seines Ministeriums hieß es, eine finanzielle staatliche Unterstützung sei zu zu prüfen. Die Anlage, die LNG verflüssigt speichere und bei Bedarf in gasförmiges Erdgas umwandele, müsse so gebaut werden, dass sie "wasserstoffready" sei. Das bedeutet, dass die Anlage künftig auch genutzt werden kann, um klimafreundlichen Wasserstoff umzuschlagen.

Weitere Informationen 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr Die Bundeswehr soll ein Sondervermögen 100 Milliarden Euro für Investitionen erhalten. Mehr bei tagesschau.de. extern

Bereits konkrete Pläne in Stade

In Niedersachsen gibt es bereits Pläne für ein LNG-Terminal in Stade- Bützfleth. Die Hanseatic Energy Hub hatte am Donnerstag mitgeteilt, bis zum Sommer die entsprechenden Antragsunterlagen einzureichen. Das Unternehmen plant eigenen Angaben zufolge, zwei Drittel der Infrastruktur im geplanten Energiehafen Stade auch für den Wasserstoffumschlag zu verwenden. Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) betonte am Donnerstag im Landtag, dass das Land Niedersachsen selbst keine Terminals bauen werde. Er wolle aber gemeinsam mit Investoren die Voraussetzungen schaffen, damit Niedersachsen und Deutschland künftig von russischem Gas unabhängiger werden.

Weitere Informationen Niedersachsen will unabhängiger von russischem Gas werden Die Politik setzt auf ein geplantes LNG-Terminal in Stade oder Wilhelmshaven. Das könnte aber noch Jahre dauern. (24.02.2022) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 27.02.2022 | 12:00 Uhr