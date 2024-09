Stand: 03.09.2024 14:24 Uhr Schockanruf: Seniorin wird Opfer von Betrügern

Eine ältere Frau aus dem Landkreis Oldenburg ist am Montagnachmittag Opfer eines Schockanrufes geworden. Laut Polizei hatte sich eine angebliche Mitarbeiterin eines Amtsgerichts bei der Seniorin in Wardenburg gemeldet und mitgeteilt, dass ihr Sohn einen Verkehrsunfall verursacht habe. Um ihn vor dem Gefängnis zu bewahren, sollte die Frau 15.000 Euro als Sicherheit hinterlegen. Auf den Hinweis der Frau hin, dass sie nicht so viel Geld habe,forderten die Betrüger sie auf, Wertgegenstände zusammen zu suchen. Ein Unbekannter holte kurz darauf Bargeld und Schmuck in einem Rucksack an der Haustür der Frau ab. Die Zeugin beschreibt ihn als ungefähr 30 bis 35 Jahre alt, circa 1,65 Meter groß, mit dunklen, vollen Haaren. Er trug bei der Übergabe eine medizinische Maske. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (04431) 941-0 entgegen.

