Stand: 23.08.2024 19:50 Uhr Amtsgericht Hannover erneut Schauplatz für Trickbetrug

Das Amtsgericht Hannover ist zum Schauplatz für einen Trickbetrug geworden - nach Angaben der Polizei zum wiederholten Mal. Opfer sei dieses Mal eine ältere Frau gewesen. Ein Unbekannter habe am Telefon Geld von ihr gefordert. Der Mann habe laut Polizei behauptet, der Sohn der Frau zu sein und einen tödlichen Unfall verursacht zu haben. Nun sei er gerade beim Haftrichter - und könne nur vor dem Gefängnis bewahrt werden, wenn die Frau Geld oder Wertgegenstände übergebe. Die Seniorin sei daraufhin zum Amtsgericht gegangen und habe vor dem Gebäude einem Unbekannten eine größere Menge Gold gegeben, so die Polizei. Der Mann sei damit geflüchtet. Als sich die Frau danach an einen Justizwachtmeister wandte, flog der Betrug laut Polizei auf.

Schlagwörter zu diesem Artikel Hannover