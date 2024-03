Stand: 22.03.2024 12:39 Uhr Schlittenhunderennen in Wingst: Nachholtermin am Wochenende

150 Teilnehmer gehen am Wochenende beim Schlittenhunderennen in Wingst (Landkreis Cuxhaven) an den Start. Der Wettkampf war im vergangenen Dezember wegen zu viel Schnee abgesagt worden. Das liege daran, dass es sich bei den Schlittenhunderennen eigentlich um ein Wagenrennen handelt, teilte die Tourismusgesellschaft der Gemeinde Wingst mit. Die Huskys ziehen die Fahrer auf Schlitten mit Rädern über die Strecke. Die Veranstalter vom Verein Norddeutscher Schlittenhunde Club hoffen am Samstag und Sonntag auf mehr Zuschauer als in den Vorjahren.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min