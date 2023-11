"Schlick überlistet": Gesunkener Frachter "Sabine" ist frei Stand: 17.11.2023 21:03 Uhr Der im Emder Hafen gesunkene Frachter "Sabine" ist auf dem Weg, vollständig gehoben zu werden. Die Arbeiten hatten sich verzögert. Am späten Freitagabend kam das Wrack zum Vorschein.

Der Bug der gesunkenen "Sabine" guckte am späten Abend schon aus dem Wasser. "Ein Lächeln habe ich schon im Gesicht, der Flupp-Effekt ist da", sagte Bergungsleiter Stephan Müller. Der Rumpf des Binnenschiffs hatte in Lehm und Schlick festgesteckt. Über Stunden waren Arbeiter damit beschäftigt, den Sog zu lösen. Müller verglich es mit einem Gummistiefel, der im Matsch steckt. "Sie ruckeln und ruckeln und ruckeln - und irgendwann ist der Stiefel frei." Müller ergänzte: "Wir haben den Schlick überlistet."

Abpumpen und anheben

Anschließend wurde der Bug ausgepumpt. "Wir versuchen, das Schiff einigermaßen gerade zu haben", erklärte Müller. Der bereits aufgetauchte vordere Teil werde mit Leinen gesichert. Je nachdem, wie sich dieser verhält, sollte auch noch damit begonnen werden, den hinteren Teil an die Oberfläche zu ziehen.

Arbeiten verzögerten sich

Ursprünglich hätte das Schiff bereits am Freitagvormittag wieder auftauchen sollen - doch es lief nicht nach Plan. 20 große Luftsäcke sollten das Wrack zusammen mit einem Schwimmponton und einem Kran nach oben befördern. Doch dabei kam es zu Problemen am Schwimmponton, an dem das Heck der "Sabine" befestigt war: Offenbar war das Gewicht des Frachters höher als erwartet - ein Stahlträger verbog und mehrere Schweißnähte lösten sich.

Schlick und Lehm halten Wrack am Grund

Während der Arbeiten wurde klar: Der Rumpf des Schiffes steckt im Hafenschlick. Den sollte ein Sauggerät vom Wrack lösen. Doch der Rumpf steckte auch in der noch darunter liegenden Lehmschicht fest. Die sei noch zäher als der Schlick, hieß es.

Übersteht "Sabine" Bergung ohne weitere Schäden?

Die Experten waren zuvor von einem Hebegewicht von bis zu 550 Tonnen ausgegangen - und wähnten sich ausreichend gewappnet: Die Hebekapazität betrage rund 850 Tonnen, hatte es zuvor geheißen. Bergungsleiter Stephan Müller verwies am Freitagmorgen auf diverse erfolgte Tauchgänge zur Erkundung des Schadensbildes. Man vermute, dass das Schiff im Gesamten hält, hatte Müller vorab gesagt, räumte aber auch ein, dass es auch passieren könne, dass die "Sabine" bei der Bergung noch auseinanderbricht. Umweltgefahren durch auslaufendes Öl schloss Müller aus. Vorsichtshalber wurden Ölsperren ausgelegt.

Frachter mit 1.100 Tonnen Splitt beladen

Nach der Bergung soll das 80 Meter lange Wrack in Dänemark verschrottet werden. Die "Sabine" war am 5. Oktober am Emder Südkai gesunken, nachdem sie zuvor 1.100 Tonnen Splitt aufgenommen hatte. Die Ladung wurde in den vergangenen Wochen aufwendig per Bagger aus dem Hafenbecken geholt und abtransportiert.

Bei dem Unglück waren die beiden Besatzungsmitglieder - Vater und Sohn - unverletzt geblieben. Der Sohn hatte sich noch mit einem Sprung an Land retten können. Seinen Vater mussten Rettungskräfte aus dem Wasser ziehen. Strafrechtliche Ermittlungen seien in Absprache mit der Staatsanwaltschaft eingestellt worden, sagte der Sprecher der Wasserschutzpolizei. Man gehe von einem technischen Defekt aus.

Anmerkung der Redaktion: In einer früheren Version dieses Artikels hatten wir geschrieben, dass die "Sabine" auseinandergebrochen ist. Dies ist jedoch nicht ganz korrekt. Wie die Experten vor Ort am Freitag erklärten, ist das Schiff zwar stark durchgebogen, es gebe aber keine zwei Teile des Wracks. Der Frachter hänge wie an einer Art seidenem Faden zusammen.

