Stand: 19.03.2024 09:35 Uhr Schlangenlinien auf A1: Polizei zieht Senior aus dem Verkehr

Die unsichere Fahrweise eines 87-Jährigen hat am Sonntagmittag die Autobahnpolizei Ahlhorn auf den Plan gerufen. Der Mann aus dem Märkischen Kreis führte laut Polizei mehrere unkontrollierte Spurwechsel durch und pendelte mit seinem Wagen innerhalb der Fahrbahn hin und her. Unfälle konnten demnach nur verhindert werden, weil andere Verkehrsteilnehmer auswichen. Zeugen alarmierten die Polizei, die den Senior in Fahrtrichtung Osnabrück kurz nach der Anschlussstelle Groß Ippener stoppte. Die Staatsanwaltschaft leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein. Eine Richterin ordnete die Beschlagnahme der Fahrerlaubnis an. Verkehrsteilnehmer, denen die Fahrweise des Seniors aufgefallen ist oder die sich gefährdet fühlten, werden gebeten, sich unter Telefon (04435) 93 160 bei der Autobahnpolizei Ahlhorn zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min