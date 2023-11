Schiffswrack "Sabine" soll heute in Emden geborgen werden Stand: 17.11.2023 02:00 Uhr Nach der Havarie des Frachters "Sabine" im Emder Hafen Anfang Oktober soll heute damit begonnen werden, das Wrack zu bergen. Das hat das Hafenamt Niedersachsen Ports mitgeteilt.

Die Bergungsarbeiten sollen um 7 Uhr beginnen. Zuerst werden Luftsäcke gefüllt, die das gesunkene Schiff vom Grund anheben sollen, sagte eine Sprecherin. Laut Hafenamt soll das 80 Meter lange Wrack ab 11 Uhr wieder an der Wasseroberfläche auftauchen.

Videos 1 Min Frachter "Sabine": Kiesbergung in Emden beginnt (17.10.2023) Zunächst soll der Splitt geborgen werden, der sich über das ganze Schiff verteilt hat. Das kann bis zu fünf Tage dauern. 1 Min

Schiffswrack liegt in elf Metern Tiefe

Bereits am Montag sollten Taucher überprüfen, wo die Luftsäcke am Wrack befestigt werden können, hieß es von der Wasserschutzpolizei. Ursprünglich war geplant, das in elf Metern Tiefe liegende Binnenschiff bereits am Dienstag oder Mittwoch zu bergen. Am Montagnachmittag informierte das Hafenamt dann über den geänderten Termin am heutigen Freitag. Ein Grund für die Verschiebung wurde am Montag nicht bekannt gegeben.

Besatzung der "Sabine" blieb unverletzt

Die "Sabine" war am 5. Oktober am Emder Südkai mit einem lauten Knall auseinandergebrochen und gesunken, nachdem es zuvor 1.200 Tonnen Kies aufgenommen hatte. Dass die Bergung nun mehr als vier Wochen später erfolgen soll, liegt laut Hafenbetreiber Niedersachsen Ports an der Versicherung. Diese habe die Bergungsarbeiten von Binnenschiff und Ladung ausgeschrieben. Bei dem Unglück waren die beiden Besatzungsmitglieder - Vater und Sohn - unverletzt geblieben. Der Sohn hatte sich noch mit einem Sprung an Land retten können. Seinen Vater mussten Rettungskräfte aus dem Wasser ziehen. Strafrechtliche Ermittlungen seien in Absprache mit der Staatsanwaltschaft eingestellt worden, sagte der Sprecher der Wasserschutzpolizei. Man gehe von einem technischen Defekt aus.

