Schiff fährt gegen Huntebrücke - Zugverkehr lange gestört

Stand: 25.02.2024 14:18 Uhr

Ein niederländisches Binnenmotorschiff ist in der Nacht auf Sonntag mit der Huntebrücke in Elsfleth im Landkreis Wesermarsch kollidiert. An der Eisenbahnbrücke entstand erheblicher Schaden.