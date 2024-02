Stand: 25.02.2024 12:11 Uhr Schiff fährt gegen Huntebrücke - Zugverkehr gestört

Ein niederländisches Binnenmotorschiff ist in der Nacht auf Sonntag mit der Huntebrücke in Elsfleth im Landkreis Wesermarsch kollidiert. Wie die Polizei mitteilte, wurde die Brücke dabei beschädigt. Nach Auskunft der Nordwestbahn bleibt der Bahnverkehr zwischen Bremen und Nordenham bis mindestens Montagabend infolge des Unfalls gestört. Die Störung betrifft die Linie RS 4 zwischen Elsfleth und Hude. Die Züge der Nordwestbahn pendeln seitdem zwischen Bremen und Hude sowie Elsfleth und Nordenham. Zwischen Elsfleth und Hude ist demnach ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Wie schwer die Huntebrücke beschädigt wurde, war am Sonntag unklar.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min