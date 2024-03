Scheeßel: Soldat erschießt offenbar vier Menschen im Kreis Rotenburg Stand: 01.03.2024 10:20 Uhr Im Landkreis Rotenburg hat ein Bundeswehrsoldat laut Polizei offenbar vier Menschen erschossen - darunter ein Kind. Die Polizei hat den Mann festgenommen. Die Einsatzkräfte sind mit einem Großaufgebot vor Ort.

Der Tatverdächtige stellte sich kurz nach den Vorfällen in Scheeßel und Bothel selbst, so die Polizei. Bislang sei das Motiv des Mannes unklar. "Eine Motivlage im familiären Umfeld kann nicht ausgeschlossen werden", hieß es von den Ermittelnden. Nach Angaben der Behörde sind die Opfer der ersten Tat in Scheeßel 55 und 30 Jahre alt. In Bothel kamen demnach ein dreijähriges Kind und eine 33 Jahre alte Frau ums Leben. In welcher Beziehung der mutmaßliche Täter zu den Opfern stand, ist noch unbekannt. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft in Verden und der Polizei laufen auf Hochtouren.

Schüsse in Scheeßel und Vorfall in Bothel

Nach ersten Angaben der Polizei sollen am frühen Morgen gegen 3.30 Uhr in der Samtgemeinde Scheeßel Schüsse in einem Einfamilienhaus gefallen sein. Kurze Zeit später gab es einen Vorfall im 15 Kilometer entfernten Bothel. Die Staatsanwaltschaft machte zunächst keine Angaben, ob die Waffe des Verdächtigen aus dem Besitz der Bundeswehr stammt.

