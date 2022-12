Stand: 06.12.2022 08:00 Uhr Saterland: Privatzoo sucht Paten für Krokodilbaby

Das kleine Beulenkrokodil ist eigentlich in Mittelamerika beheimatet, stammt aber aus einer deutschen Nachzucht bei einem professionellen Reptilienhalter, sagt Florian Häselbarth, der Leiter des "Seelter Reptilienhuus" in Saterland (Landkreis Cloppenburg). Der ehrenamtlich betriebene Zoo hat mit hohen Energiekosten zu kämpfen. Ab Januar werde er im Monat doppelt so viel zahlen müssen wie bisher, so Häselbarth. Gesucht werde daher ein Pate, der längerfristig zuverlässig Geld spenden wolle. Sollte sich kein Pate finden, drohe dem Zoo mit seinem 60 bis 70 Tieren die Schließung. Für die Tiere sei dank der Vernetzung mit anderen Zoos allerdings in diesem Fall gesorgt, versicherte Häselbarth, der Biologielehrer von Beruf ist.

