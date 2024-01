Stand: 31.01.2024 19:24 Uhr Sanierung des Museumsschiffs "Elbe 3" wird deutlich teurer

Die Sanierung des maroden Feuerschiffs "Elbe 3" aus dem Bestand des Deutschen Schifffahrtsmuseums in Bremerhaven wird deutlich teurer als ursprünglich geplant. Die Reparaturen kostet rund 1,5 Millionen Euro mehr als gedacht, wie die Stadt am Mittwoch mitteilte. Ursprünglich sollte die Sanierung 1,7 Millionen Euro kosten. Die Stadt beteilige sich nach eigenen Angaben mit 300.000 Euro an den Mehrkosten. "Es gibt zu diesem Vorgehen keine Alternative, weil selbst der Rückbau des Schiffes teurer wäre als die jetzt geplante Sanierung", teilte Oberbürgermeister Melf Grantz (SPD) mit. Das historische Feuerschiff soll als maritimes Kulturgut erhalten bleiben. Das mehr als 100 Jahre alte Schiff wird derzeit auf der Bredo-Werft saniert.

