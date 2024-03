Stand: 27.03.2024 16:20 Uhr SUV als Waffe genutzt: Autofahrerin will Streifenwagen rammen

Eine 45-jährige Frau aus Bremen hat am Dienstagabend mit ihrem Fahrzeug mehrere Polizisten in Gefahr gebracht. Sie habe versucht, "ihren SUV als Waffe einzusetzen und Streifenwagen zu rammen", heißt es in einer am Mittwoch veröffentlichten Mitteilung der Polizei. Demnach hatte die Frau in Bremen mehrere Verkehrsverstöße begangen und sich anschließend der Kontrolle durch die Polizei entzogen. Bei ihrer Flucht unter anderem über die Autobahnen 28 und 1 brachte sie nach Polizeiangaben mehrere Streifenwagenbesatzungen in Gefahr. Erst auf der dreispurigen A1 sei es den Beamten nach einer Verfolgungsjagd gelungen, das Auto der Bremerin bei Cappeln im Landkreis Cloppenburg zu stoppen. Sie habe "unter Einsatz körperlicher Gewalt" aus ihrem Pkw geholt werden müssen, heißt es in der Polizeimeldung. Ein Alkoholtest habe einen Wert von 1,86 Promille ergeben. Gegen die Frau seien Ermittlungen aufgenommen worden.

