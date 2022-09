Stand: 30.09.2022 15:15 Uhr Rund 100 Boote bei der Schiffsparade in Bremerhaven

Mit einer Bootsparade entlang der Weser von Bremen nach Bremerhaven ist am Freitag der 36. Deutsche Schifffahrtstag fortgesetzt worden. Rund 100 Traditions- und Spezialschiffe, Arbeits- und Sportboote nehmen an der Ausfahrt teil. Besondere Hingucker sind die Bark "Alexander von Humboldt II", der Dreimast-Gaffelschoner "Großherzogin Elisabeth" und das Feuerschiff "Elbe 1". Auch Besitzer kleinerer Motorboote beteiligen sich an der Parade. Nach der Parade können Interessierte im Neuen Hafen in Bremerhaven rund 20 Schiffe besichtigen. Thematisch geht es bei diesem Schifffahrtstag vor allem um Umweltschutz und Nachhaltigkeit in der Schifffahrt. Bis Sonntagabend gibt es außerdem ein Rahmenprogramm mit Verkaufsständen und Musik.

VIDEO: "Atair" führt Parade beim Deutschen Schifffahrtstag an (30.09.2022) (3 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 30.09.2022 | 19:30 Uhr