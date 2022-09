Stand: 15.09.2022 11:17 Uhr Ruderboot kentert auf der Weser - 89-Jähriger stirbt

Auf der Weser in Bremen ist ein 89-Jähriger nach dem Kentern eines Ruderboots gestorben. Der Mann war nach Polizeiangaben am Mittwoch gemeinsam mit einem 73-Jährigen auf dem Fluss unterwegs. Das Boot der beiden Ruderer geriet außer Kontrolle und kippte um. Die Ursache ist noch ungeklärt. Die Polizei ermittelt. Der 73-Jährige konnte sich den Angaben zufolge selbstständig ans Ufer retten. Ein zufällig in dem Bereich aktiver Sportbootfahrer brachte den 89-Jährigen an Land. Nach Feuerwehrangaben ereignete sich der Unfall in Höhe des sogenannten Weserwehrs im Stadtgebiet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 15.09.2022 | 13:30 Uhr