Rote Ampel überfahren: Acht Verletzte bei Autounfall in Achim

Bei einem Unfall bei Achim (Landkreis Verden) sind am Mittwochabend acht Menschen verletzt worden. Laut Polizei war ein 24-jähriger Mann mit einem Kleintransporter, in dem sechs weitere Personen saßen, auf der L156 unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der Mann auf eine Kreuzung, obwohl die Ampel Rot anzeigte. Daraufhin kam es zur Kollision mit einem Kleinwagen, in dem ein 38-jähriger Mann am Steuer saß. Der Transporter wurde in den Grünstreifen geschleudert und kollidierte mit einem Ampelmast sowie der Leitplanke. Ein 50-Jähriger erlitt dabei laut Polizei schwere Verletzungen. Die beiden Fahrer sowie die fünf weiteren Transporter-Insassen wurden leicht verletzt. Sie wurden mit Rettungswagen in umliegende Kliniken gefahren. Die Polizei bittet mögliche Zeugen sich unter der Telefonnummer (04202) 99 60 zu melden.

