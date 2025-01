Stand: 20.01.2025 10:00 Uhr Rote Ampel missachtet? 21-Jähriger stirbt bei Unfall in Garrel

Auf der B72 in Garrel (Landkreis Cloppenburg) ist in der Nacht zu Samstag ein 21-Jähriger bei einem Autounfall gestorben. Er war nach Angaben der Polizei Beifahrer eines 22-Jährigen. Zu zweit waren sie auf der Bundesstraße in Richtung Friesoythe unterwegs. An einer Kreuzung habe der 22 Jahre alte Fahrer nach ersten Erkenntnissen der Ermittler eine rote Ampel missachtet. Auf der Kreuzung stieß das Auto mit einem abbiegenden Fahrzeug zusammen. Dessen 31-jährige Fahrerin verletzte sich schwer. Der mutmaßliche Unfallverursacher wurde leicht verletzt. Bis in die frühen Morgenstunden waren Einsatzkräfte mit der Räumung der Unfallstelle beschäftigt. Die Polizei ermittelt nun, warum der 22-Jährige über die rote Ampel gefahren ist.

VIDEO: Garrel: 21-Jähriger stirbt bei Unfall (1 Min)

