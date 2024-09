Stand: 05.09.2024 14:45 Uhr Rollstuhlfahrer in Bremerhaven umgeworfen und beraubt

Ein Rollstuhlfahrer ist am frühen Donnerstagmorgen in Bremerhaven beraubt und dabei leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der 55-Jährige gegen 7.20 Uhr in der Stadt unterwegs, als ihm ein Mann entgegenkam. Nachdem dieser Unbekannte vorbeigelaufen war, soll er den Rollstuhl plötzlich nach hinten umgestoßen und sich die Handtasche des Rollstuhlfahrers gegriffen haben. Darin befand sich unter anderem dessen Geldbeutel - samt EC-Karte, mit der der Unbekannte laut Polizei kurz darauf Geld abhob. Der mutmaßliche Täter ist etwa 25 Jahre alt. Er habe einen dunklen Vollbart und eine dunkle Dreiviertelhose sowie ein schwarzes Cap und T-Shirt getragen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (0471) 953 32 21 entgegen

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min