Stand: 04.03.2024 10:43 Uhr Rollstuhl landet in Graben - Ersthelfer retten 90-Jährigen

Aufmerksame Helfer haben am Sonntag in Stadland (Landkreis Wesermarsch) einen Rollstuhlfahrer aus einem Wassergraben gerettet. Wie die Polizei mitteilt, war der 90-Jährige aus Unachtsamkeit nach rechts von der Straße abgekommen und mit seinem elektrischen Rollstuhl in den Graben gestürzt. Ersthelfer fanden den Mann und retteten ihn aus seiner Lage. Er kam leicht verletzt in ein Krankenhaus.

