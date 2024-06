Stand: 25.06.2024 08:34 Uhr Rollerfahrer stirbt bei Unfall in Neßmersiel

Ein Rollerfahrer hat am Montagabend bei einem schweren Verkehrsunfall sein Leben verloren. Der 67-Jährige aus Großheide wollte nach Angaben der Polizei auf der L5 in Neßmersiel (Landkreis Aurich) in Richtung Dornum abbiegen. Offenbar übersah er dabei einen herannahenden Kleinbus, als er in die Kreuzung einfuhr. Der Transporterfahrer konnte laut Polizei nicht mehr rechtzeitig bremsen. Durch den schweren Aufprall starb der 67-Jährige noch an der Unfallstelle. Der 74-jährige Fahrer des Kleinbusses aus Norden erlitt einen Schock und wurde vor Ort betreut.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min