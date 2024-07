Stand: 22.07.2024 08:28 Uhr Ring steckt an Finger fest - Feuerwehr befreit Patienten

Ein feststeckender Fingerring hat in Wildeshausen (Landkreis Oldenburg) einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Der Notruf war am Sonntagabend aus einem Krankenhaus bei der Großleitstelle Oldenburg eingegangen. Das teilte die Kreisfeuerwehr Oldenburg mit. Demnach steckte ein Ring an einem vermutlich gebrochenen Finger fest. Er müsse dringend entfernt werden, berichtete der Anrufer aus dem Krankenhaus. Die Feuerwehr konnte den Ring mit einem speziell für solche Einsätze angeschafften Werkzeug nach rund 30 Minuten vom Finger lösen, hieß es.

