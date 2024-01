Stand: 26.01.2024 16:37 Uhr Rastplatz an der A1: Zoll entdeckt 21 Kilo Marihuana in Auto

Zollfahnder haben 21 Kilogramm Marihuana auf einem Autobahnrastplatz an der A1 Nahe des Bremer Kreuzes sichergestellt. Die Ermittler entdeckten die Drogen am Dienstag bei der Kontrolle eines Autos, das aus den Niederlanden gekommen war, wie das Hauptzollamt Bremen am Freitag mitteilte. Demnach habe der 34 Jahre alte Fahrer des Autos angegeben, keine verbotenen Gegenstände oder Waren zu transportieren. Allerdings erregte ein auf der Rückbank deponierter großer Plastiksack Verdacht bei den Beamten. In dem Sack entdeckten die Fahnder eine nicht unerhebliche Menge Marihuana - und nahmen den 34-Jährigen fest. Bei der weiteren Durchsuchung des Wagens entdeckten sie im Kofferraum weitere Plastiksäcke mit Cannabis. "Die große Menge an sichergestelltem Marihuana bestätigt uns in unserem Kontrollansatz, regelmäßig an den einschlägigen innereuropäischen Verkehrsverbindungen Kontrollen nach Rauschgift durchzuführen", sagte Nicole Tödter, Leiterin des Hauptzollamts Bremen. Das Amtsgericht Verden ordnete Untersuchungshaft an.

