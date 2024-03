Stand: 07.03.2024 09:46 Uhr Raser überholt Polizei mit Tempo 140 - im Überholverbot

Ein 29-jähriger Autofahrer hat in der Nacht zu Donnerstag auf der Bundesstraße 401 am Oldenburger Stadtrand im Überholverbot ausgerechnet einen Zivilwagen der Polizei überholt. Wie die Beamten mitteilten, fuhr er dabei am Küstenkanal in Höhe des städtischen Tierheims mit 140 Kilometer pro Stunde - erlaubt sind dort 70. Die Zivilstreife konnte den 29-Jährigen erst im Oldenburger Stadtgebiet stoppen. Dem Mann aus dem Landkreis Cloppenburg drohen nun ein Fahrverbot und ein Bußgeld in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 07.03.2024 | 09:30 Uhr